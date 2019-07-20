رياضة | بعد خسارة اللقب.. السنغال تكرر الرقم السلبي لتونس وزامبيا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة اللقب.. السنغال تكرر الرقم السلبي لتونس وزامبيا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



توج منتخب الجزائر بكأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما تغلب على نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل سجله "بغداد بونجاح" في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة القارية التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري.

وحصد منتخب الجزائر لقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب البطولة عام 1990، بينما فشل المنتخب السنغالي للتتويج باللقب القاري للمرة الثانية ايضًا بعدما خسر لقب البطولة عام 2002 أمام الكاميرون.

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وبات المنتخب السنغالي ثالث منتخب في التاريخ يخسر لقب كأس أمم أفريقيا مع تأهله لنهائي البطولة في أول "مرتين"، حيث سبقة منتخبين هم:

1- تونس:

خسر منتخب تونس أول مباراتين نهائيتين له في بطولة أمم إفريقيا، الأولي عام 1965 أمام غانا 3-2، والثانية عام 1996 أمام جنوب إفريقيا 2-0، وتوج بلقبه الأول بالبطولة الإفريقية في ثالث مشاركة بالمباراة النهائية عام 2004 على حساب المغرب وتغلب عليه 2-1.

2- زامبيا:

خسر منتخب زامبيا ايضًا لقب بطولة أمم إفريقيا مع بلوغه النهائي في أول مرتين، الأولي عام 1974 أمام الكونغو "زائير" وخسر 2-0 في مباراة الإعادة بعد تعادلهما 2-2 في المباراة الأولي، أما في النهائي الثاني عام 1994 خسر اللقب أمام نيجيريا 2-1، قبل أن يتوج بلقبه الوحيد بالبطولة القارية عام 2012 على حساب كوت ديفوار 8-7 بركلات الترجيح.