رياضة | بيومي يهاجم اتحاد الكرة بسبب لهيطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيومي يهاجم اتحاد الكرة بسبب لهيطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الناقد الرياضي خالد بيومي تعجبه من اتحاد الكرة الذي أعاد تعيين إيهاب لهيطه مديرا للمنتخب على الرغم من فشله في مونديال روسيا العام الماضي.



وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"المنظومة الإدارية هي سبب فشل المنتخب في أمم أفريقيا بداية من رأس الهرم حتى أصغر عامل فيها".



وأضاف :"كيف يفشل مدير منتخب في كأس العالم بروسيا والذي قام بترك المنتخب لحضور أحد حفلات محمد حماقي ويعيد اتحاد الكرة تعيينه مرة أخرى".



واختتم بيومي تصريحاته قائلاً : "أتمنى بعد بطولة أمم أفريقيا محاسبة جميع المسئولين عن هذا الفشل بداية من رأس المنظومة حتى أصغر عامل فيها".