رياضة | زاطشي: حققننا شئ تاريخي بفضل جمال بلماضي واللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاطشي: حققننا شئ تاريخي بفضل جمال بلماضي واللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر خير الدين زاطشي رئيس الاتحاد الجزائري عن سعادته الكبيرة عقب فوز منتخب بلاده بلقب بطولة إفريقيا.

وقال زاطشي عقب نهاية المباراة في تصريحات خاصة :"سعداء بتتويج الجزائر باللقب، واليوم حققننا شئ تاريخي بفضل جمال بلماضي واللاعبين".



وأضاف "نعمل من أجل تسهيل الأمور للفريق للطهور بشكل كويس والتتويج بلقب البطولة".