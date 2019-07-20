شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مدرب الجزائر تعقيبًا على مساندة الجماهير المصرية لمنتخب بلاده: «هذا لم يحدث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقب انتهاء المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر، عقد مؤتمرا صحفيا جمع مدرب منتخب السنغال، أليو سيسيه، ومدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، الذي رد على سؤال أحد الحاضرين بشأن رأيه في دعم الجماهير المصرية ومساندتهم لمنتخبه طوال البطولة، وحتى المباراة النهائية، ليرد «بلماضي» بالفرنسية، قائلا وفق الترجمة: «يجب أن أستشير دكتور العيون الخاص بي في فرنسا لأن هذا لم يحدث».

طُرح السؤال آخر المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد فوز منتخب الجزائر على نظيره السنغالي بهدف مقابل صفر، لينصرف بعدها «بلماضي» وينتهي المؤتمر وسط حالة من الصمت والتعجب من تعقيبه.