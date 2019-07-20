شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير: الجزائر استحقت البطولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) احتشدت الجماهير العاشقة لكرة القدم من كافة الميول والجنسيات في كل المقاهي المنتشرة بأنحاء المملكة لمشاهدة نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي في استاد القاهرة الدولي بمصر. احتشدت الجماهير العاشقة لكرة القدم من كافة الميول والجنسيات في كل المقاهي المنتشرة بأنحاء المملكة لمشاهدة نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي جمع المنتخب الجزائري بنظيره السنغالي في استاد القاهرة الدولي بمصر. وتفاعلت الجماهير الحاضرة مع أحداث اللقاء، فيما تسمرت الجماهير الجزائرية أمام الشاشات ودعواتهم تسبق أمنياتهم بأن يتزين قميص المحاربين الخضر بالنجمة الذهبية الثانية، معيدين آمال جيل رابح ماجر وموسى صايب الذين حققوا البطولة قبل ٢٩ عاما على حساب النسور النيجيرية، مرددين الأغاني الحماسية والتي شاركهم بها أغلب الحاضرين.



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