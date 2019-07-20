أخضر الشاطئية يواجه الإمارات على «البرونزية»

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية من شقيقه المصري بنتيجة 2/‏4 في ثاني مبارياته ضمن بطولة نيوم الدولية، ليفقد بذلك الأخضر فرصة اللعب في نهائي البطولة، والتي تختتم اليوم (السبت) في قايل، رغم تقدمه بهدفين دون مقابل حتى قبل نهاية الشوط الثاني بأربع دقائق، حيث عدل المنتخب االمصري النتيجة قبل أن يحسمها لصالحه في الشوط الثالث، ليخوض الأخضر اليوم مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام شقيقه المنتخب الإماراتي.

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية من شقيقه المصري بنتيجة 2/‏4 في ثاني مبارياته ضمن بطولة نيوم الدولية، ليفقد بذلك الأخضر فرصة اللعب في نهائي البطولة، والتي تختتم اليوم (السبت) في قايل، رغم تقدمه بهدفين دون مقابل حتى قبل نهاية الشوط الثاني بأربع دقائق، حيث عدل المنتخب االمصري النتيجة قبل أن يحسمها لصالحه في الشوط الثالث، ليخوض الأخضر اليوم مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام شقيقه المنتخب الإماراتي.

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