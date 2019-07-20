شكرا لقرائتكم خبر عن كمارا في «مانشستر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)almas_adel @

أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تسعى لتلبية مطالب مدرب الفريق الكروي الأول سييرا، الذي قدم تقريرا فنيا مفصلا عن احتياجاته الفنية من أجل صنع فريق قوي وقادر على المنافسة على البطولات وحصدها في الموسم الرياضي القادم.

وأوضح المصدر ذاته أن هناك صفقات محلية جارٍ الترتيب لها من أجل تدعيم صفوف الفريق الاتحادي في خطي الدفاع والوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي وفي حال إتمام تلك الصفقات ستشكل إضافة فنية للفريق الكروي وستدعم العميد مستقبلا.

من جانب آخر، التحق المهاجم هارون كمارا بمعسكر الفريق الكروي في مدينة مانشستر، وتابع كمارا برفقة نائب رئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي مباراة الفريق الودية أمام بوري الإنجليزي، وسينخرط كمارا في التدريبات الجماعية اليوم, وكان الفريق الاتحادي كسب مباراته الودية الثانية أمام فريق بوري بنتيجه 3 /‏1 سجل للعميد عبدالرحمن العبود، ورمارينهو وخمينيز.