شكرا لقرائتكم خبر عن «محاربو الصحراء».. زعماء أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

توج المنتخب الجزائري بالنجمة الذهبية الثانية في تاريخه، بعد أن حقق كأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب السنغالي بهدف نظيف سجله المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، إذ تمكنت كتيبة المدرب جمال بلماضي من تحقيق البطولة للمرة الثانية في تاريخ الجزائر، بعد أن حقق الكأس للمرة الأولى في 1990، عندما انتصروا على نيجيريا بالنهائي في البطولة التي استضافتها الجزائر.

وتحمل دفاع وحارس المنتخب الجزائري عبء المباراة، بعد أن تقدم الخضر في بداية اللقاء ليعودوا للمناطق الخلفية ويعتمدوا على الهجمات المرتدة، حيث فشل السنغالي مانيه ورفاقه في فك شفرة مرمى المنتخب الجزائري، ليطلق الحكم الكاميروني صافرة النهاية، معلناً فوز منتخب الجزائر «محاربي الصحراء» على أرض الكنانة بكأس أفريقيا. وكان المنتخب الجزائري حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة باستثناء لقاء ساحل العاج الذي انتهى بالضربات الترجيحية في دور 8، كما يعد المنتخب الجزائري الأقوى هجوما بـ13 هدفاً، والأقوى دفاعاً حيث تلقى هدفين فقط متساوياً مع المنتخب السنغالي، وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في تاريخ البطولة، كما أصبح ضمن أسرع 3 أهداف، في تاريخ المباريات النهائية للكاف. وسبق هدف بونجاح هدفان آخران، سُجلا في الدقيقة الثانية للنهائي الأفريقي، الأول أحرزه الديبة، نجم منتخب مصر السابق، في مرمى إثيوبيا، خلال نهائي النسخة الأولى للبطولة، 1957، وكان الهدف الثاني من نصيب النيجيري سيجون أودجبامي، في مرمى الجزائر، في نهائي نسخة 1980.