شكرا لقرائتكم خبر عن «المكافآت» تهدد أبطال الدوري قبل «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)falahsport @

تواجه إدارة النصر الحالية برئاسة الدكتور صفوان السويكت عددا من الملفات الساخنة التي تتطلب حلها بأسرع وقت ممكن، سعيا لاستقرار البيت النصراوي وأبرزها مكافآت بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان التي لم يتم تسليمها للاعبين حتى الآن، ومن المتوقع أن تسلم للاعبين قبل مباراة الوحدة الإماراتي، والتي ستقام في الرياض في الرابع من شهر ذي الحجة القادم، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، لتجهيز الفريق نفسيا ومعنويا لخوض غمار البطولة القارية الكبرى،كما تدرس إدارة النادي بالتشاور مع المدرب فيتوريا تدعيم الفريق ببعض العناصر المحلية والأجنبية في حال تم الاتفاق على ذلك، إذ تسعى الإدارة النصراوية للتعاقد مع لاعب آسيوي بديلا للحارس الإسترالي برادلي جونز لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، ولازالت المشاورات قائمة لاختيار الرباعي المشارك في البطولة الآسيوية، حيث من المتوقع استبعاد الحارس جونز في حال تم التعاقد مع مدافع آسيوي كما سيتم ضم المغربي نور الدين مرابط للقائمة بديلا للبرازيلي مايكون مع الإبقاء على البرازيلي جوليانو والمغربي حمدالله.

من جانب آخر، أكدت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من البيت النصراوي أنه تم تعديل عقد مدافع الفريق الكروي الأول عبدالله مادو وتمديده لمدة 3 سنوات قادمة، بعد مطالبات المدرب فيتوريا بوجوده في المعسكر الحالي للفريق في البرتغال، وكان مادو قد تخلف عن مرافقة البعثة النصراوية التي غادرت إلى البرتغال الأسبوع قبل الماضي بسبب مطالبات المدير التنفيذي السابق التوقيع على عقده الجديد إلا أنه لم يتم ذلك لعدم اتفاق الطرفين على بنود العقد قبل أن يتم حسم الملف من قبل الإدارة الجديدة برئاسة السويكت بعد اجتماعها مع اللاعب ووكيل أعماله الجديد جراح الظفيري.

من جهة أخرى أعلن عضو الشرف الذهبي يوسف القفاري عن تقديم مبلغ 300 ألف ريال لخزينة النادي دعما منه للإدارة الجديدة.