شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العمالية تفصل في مطالبات «أجنبيي» الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

علمت "الخليج 365" من مصادرها المتطابقة مع داخل البيت الهلالي، تلقي النادي أمس الأول (الخميس) طلبا من المحكمة العمالية بالرياض لحضور ممثل النادي للبت في الشكوى الرسمية للدعوى القضائية المرفوعة ضد الهلال من قبل اثنين من العاملين بالنادي (أجانب) وذلك للمطالبة بحقوقهما المالية المتأخرة عبارة عن رواتب ومستحقات متأخرة لأكثر من 6 أشهر.

وأشارت المصادر لـ«الخليج 365» إلى أن الشكوى أحيلت من قبل هيئة التسوية للمنازعات العمالية بمكتب العمل بالرياض للمحكمة العمالية بسبب عدم حضور ممثل نادي الهلال في الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم تحديد موعد جلسة إحدى الشكاوى الخميس القادم، بينما تم تحديد موعد جلسة الشكوى الثانية يوم الأربعاء 31 يوليو الجاري، وسيتعين على ممثل نادي الهلال الحضور والرد على مطالبات العمال أو حلها وديا بصرف مستحقاتهم المتأخرة وإلا سيتم إصدار قرار إلزامي من قبل المحكمة العمالية ضد النادي في حال امتنع ممثل النادي عن الحضور.