شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبحث مع الشركة الراعية للمنتخب الوطني لتغيير شكل قميص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لقميص المنتخب الوطني من أجل تغيير شكل قميص منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة بناء علي وعد الشركة لاتحاد الكرة قبل بطولة امّم افريقيا الأخيرة .
وتعرض قميص منتخب مصر لموجة من الإنتقادات فور الاعلان عنه، قبل بطولة امم افريقيا ويسعى اتحاد الكرة لتغيير الشكل خلال الفترة المقبلة.
كان اتحاد الكرة أقال الجهاز الفنى السابق بقيادة خافير أجيرى ، بعد وداع بطولة امم افريقيا من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا .
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