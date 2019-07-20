شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات جديدة لتغيير شكل قميص منتخب مصر بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة الراعية لقميص المنتخب الوطنى من أجل تغيير شكل قميص منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة بناء على وعد الشركة لاتحاد الكرة قبل بطولة أمّم أفريقيا الأخيرة .

وتعرض قميص منتخب مصر لموجة من الإنتقادات فور الإعلان عنه، قبل بطولة أمم أفريقيا ويسعى اتحاد الكرة لتغيير الشكل خلال الفترة المقبلة.

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كان اتحاد الكرة أقال الجهاز الفنى السابق بقيادة خافير أجيرى ، بعد وداع بطولة امم افريقيا من دور الـ16 على يد جنوب افريقيا .