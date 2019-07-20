شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد اسماعيل ينضم لتدريبات سلة الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر اليوم أحمد إسماعيل لاعب فريق سلة الأهلى الجديد، في تدريبات فريقه بعد أن حصل على راحة 4 أيام من الجهاز الفنى.

ويعد أحمد إسماعيل سببا للأزمة والصراع بين الأهلى والزمالك فى الفترة الحالية خاصة وأن اللاعب كان فى صفوف الفريق الأبيض لمدة 5 مواسم، ثم غادر إلى اللعب فى دورى الجامعات الأمريكية وعاد إلى مصر مرة اخرى لكن للنادى الأهلى.

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كان النادى الأهلى، تعاقد مع أحمد إسماعيل لاعب الزمالك السابق و المحترف بدورى الجامعات الأمريكية ، فتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد اللعبة لإثبات أحقيته فى رعاية اللاعب، وقرر مسئولو الاتحاد تحويل الأزمة إلى لجنة شئون اللاعبين.

وأكد حسين البشبيشى رئيس لجنة شئون اللاعبين، أنه سيتم البت فى الأمر وفقا للوائح و القوانين الخاصة بانتقال اللاعبين بين الأندية، بعد دراسة الاوراق و المستندات التى يتقدم بها أطراف الأزمة .