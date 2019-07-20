شكرا لقرائتكم خبر عن «صن»: إيمرى لا يرغب بتواجد «النني» في «الجانرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن أيام محمد الننى، نجم وسط المنتخب الوطنى، أصبحت معدودة داخل فريق أرسنال الإنجليزى، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن إدارة أرسنال تريد استغلال الننى فى الصفقات التبادلية التى تعقدها مع الأندية، حيث تم عرض اسم اللاعب على العديد من الأندية التى يرغب الجانرز فى التعاقد مع لاعبين منهم خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى أرسنال عرضوا على نادى كريستال بالاس الإنجليزى الحصول على مبلغ مالى بالإضافة إلى خدمات محمد الننى، مقابل التعاقد مع ويلفريد زاها، نجم منتخب كوت ديفوار، فى الميركاتو الصيفى، ولكن قوبل العرض بالرفض، حيث يريد نادى كريستال أموالًا فقط دون الحاجة إلى خدمات الفرعون المصرى.

وكانت الصحيفة الإنجليزية أكدت عدم رغبة الإسبانى أوناى إيمرى فى تواجد الننى بصفوف المدفعجية بالموسم الكروى الجديد، نظرًا لعدم الحاجة إلى خدماته، لاسيما أنه لم يشارك فى الموسم الماضى، حيث لم يعتمد عليه المدير الفنى على الإطلاق خلال منافسات بطولة الدورى الإنجليزى. وتابعت الصحيفة أن إدارة النادى الإنجليزى تبحث عن التخلص من الننى سواء بالرحيل عن طريق صفقات تبادلية أو الاستفادة ماديًا عن طريق بيعه نهائيًا خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وذلك بعدما أصبح خارج حسابات المدير الفنى الإسبانى للجانرز فى الموسم المقبل.