شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبريس»: «بيبى» يحدد مستقبل «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية عن اقتراب رحيل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، عن فريق ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد دخول إدارة الريدز فى مفاوضات مكثفة مع نادى ليل الفرنسى للتعاقد مع الدولى الإيفوارى نيكولاس بيبى، بداية من الموسم الكروى الجديد. وقالت الصحيفة إن مسؤولى الريدز دخلوا فى مفاوضات مع ليل الفرنسى خلال الساعات القليلة الماضية للحصول على خدمات نيكولاس بيبى، الذى يملك العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية، أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسى ومانشستر يونايتد الإنجليزى اللذين يتصارعان على التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حال تعاقد ليفربول مع «بيبى» فى الميركاتو الصيفى الجارى سيفتح الباب أمام رحيل الفرعون المصرى، لاسيما بعد التقارير التى انتشرت خلال الفترة الماضية حول رغبته فى الرحيل عن الريدز والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى، وفقًا لصحيفة «آس» التى كانت قد نشرت تقريرا حول وجود مشاحنات بين اللاعب والألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق الإنجليزى. وأوضحت أن إدارة ليفربول تحدثت مع وكيل الدولى الإيفوارى لمعرفة رأيه فى الانتقال إلى صفوف الريدز الموسم المقبل، خاصة أن مسؤولى النادى مهتمون بإمكانيات اللاعب منذ الموسم الماضى، ولكن لم ينجحوا فى المفاوضات مع إدارة النادى الفرنسى.

وتابعت أن إدارة نادى ليل الفرنسى أكدت لنيكولاس بيبى أنه فى حال انتقاله إلى صفوف ليفربول سيكون على حساب محمد صلاح، حيث لن يكون له تواجد فى ملعب «أنفيلد» فى الموسم المقبل. وكان صلاح قد حصل على لقب دورى أبطال أوروبا فى الموسم الماضى مع ليفربول وسجل هدفًا فى المباراة النهائية من ركلة جزاء أمام توتنهام، كما حصل على لقب هداف الدورى الإنجليزى للمرة الثانية على التوالى، ولكن هذه المرة تقاسم الجائزة مع زميله ساديو مانى، والجابونى بيير أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال. وودع الفرعون المصرى منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا مبكرًا، مع المنتخب الوطنى، بعد الخروج أمام جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، فى دور ثمن النهائى، بعدما تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وسجل صلاح هدفين خلال مشاركته فى البطولة الإفريقية.