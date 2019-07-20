شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف أمم إفريقيا: «شكرًا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد نجوم وأساطير الكرة الإفريقية بتنظيم مصر بطولة الأمم الإفريقية «كان 2019» التى اختتمت، مساء أمس، والجريدة ماثلة للطبع، بالمباراة النهائية بين منتخبى الجزائر والسنغال.

وأجمع ضيوف مصر على انبهارهم بالتنظيم الجيد للبطولة، سواء الملاعب التى استضافت 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم إفريقيا، أو ملاعب التدريب، بالإضافة إلى فنادق الإقامة، وحسن استقبال الجماهير المصرية لكل ضيوف البطولة.

كما أشاد الضيوف بأنه لأول مرة فى تاريخ بطولات القارة السمراء يكون لكل منتخب ملعب تدريب خاص به وليس ملعب تدريب مشتركًا مع باقى المنتخبات الأخرى، ما سهل من مهمة تدريبات كل الفرق المشاركة.

البداية مع الأسطورة الكاميرونية، صامويل إيتو، الذى فاز بكأس الأمم الإفريقية فى 2000 و2002 مع «الأسود غير المروضة» والذى قال: «أحيى الكاف على الفكرة الرائعة بزيادة المنتخبات فى كأس الأمم الإفريقية إلى 24، وهو ما أفرز هذه البطولة الرائعة، وكان تنظيمًا أكثر من رائع على الأراضى المصرية».

وأضاف إيتو: «قضيت شهرًا كاملًا فى مصر وتقابلت مع الجماهير المصرية وحظيت بحفاوة استقبال ولم أشعر بالتواجد فى بلد غريب على الإطلاق، فهى موطن لكل الشعوب الإفريقية». فيما قال الحاج ضيوف، نجم المنتخب السنغالى: «التنظيم كان ممتازًا ونحن محظوظون بوجود هذه الملاعب الرائعة، وكذلك ملاعب التدريب، فرأينا مباريات مميزة ولحظات مبهرة».

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كما أثنى السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا فى تصريحات لوسائل الإعلام أنه سعيد للغاية بوجوده فى مصر التى تعد إحدى أعرق دول القارة السمراء.

ووجه رئيس «فيفا» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلًا: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد فى هذا البلد صاحب التاريخ الكبير». وأضاف إنفانتينو: «أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع لكأس الأمم الإفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة، مبروك»، مشيرًا إلى أن مصر أبهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة، وهذا إنجاز حقيقى.

أما رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، أحمد أحمد، فقال: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على جهده الضخم والتزامه الكبير بتنظيم البطولة بهذا المستوى خلال 5 أشهر فقط، أود الثناء عليه وعلى اللجنة المنظمة.. الاستعدادات تمت على وجه فائق السرعة والإشارة حاليًا باتت خضراء للنجاح، بدليل ما شاهده العالم فى قرعة الأهرامات». فيما أكد المدير الفنى لمنتخب السنغال «أليو سيسيه»: «تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019 الحالى، رائع وكل شىء جيد، سواء فنادق الإقامة أو ملاعب التدريب»، مشيدا بحسن الضيافة فى مصر.

وقال مهاجم نادى آرسنال الإنجليزى ومنتخب نيجيريا، أليكس إيوبى، عن تواجده فى مصر، إن «هذه ليست المرة الأولى بالنسبة لى فى مصر، مصر بلد رائع جدًا وأهلها رائعون ومتعاونون، التنظيم أيضًا رائع جدًا وحتى الأشخاص فى الفندق يتعاملون مع الجميع بالترحاب والود، أستطيع أن أرشح مصر للجميع، إنها مكان جميل جدًا للمجىء إليه».

من جانبه، قال أسطورة منتخب الجزائر، رابح ماجر: «أوجه التحية لكل المسؤولين المصريين على هذا النجاح الباهر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، فى أول نسخة للمسابقة بمشاركة 24 منتخبًا».

وأضاف ماجر: «مصر نجحت بامتياز فى استضافة البطولة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة، خاصة أن الاستعدادات بدأت قبل فترة قصيرة من انطلاق المسابقة بعد فوز مصر بشرف التنظيم».

وتابع المدير الفنى السابق لمنتخب الجزائر: «الملاعب جيدة للغاية وساعدت المنتخبات واللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، وكذلك الأمور التنظيمية».