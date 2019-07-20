رسميا.. المصري "تريزيجيه" ينضم إلى أستون فيلا الإنجليزي

وقع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، على عقود انتقاله إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، قادما من نادي قاسم باشا التركي، لينضم بجوار مواطنه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر.

نادي أستون فيلا تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

وبذلك يتفوق نادي أستون فيلا على صراعه مع نظيره سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي الذى كان قد دخل في مفاوضات قوية معه خلال الفترة الأخيرة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.