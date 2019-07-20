شكرا لقرائتكم الاهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الاهلي تدريباته اليوم ،السبت، إستعداداً لمباراة المقاولون الرب المُقرر لها الأربعاء المقبل بعد خوض مباراة ودية أمام البلاستيك التى خاضها الفريق أمس.

ويتطلع الجهاز الفني لرفع الحمل البدني للاعبين خلال الأيام المقبلة من أجل الوصول للمستوى الذى يُجهّز الفريق لمباراة المقاولون جيداً لتحقيق الفوز وإستكمال رحلة التتويج ببطولة الدوري بالفوز أيضاً على الزمالك يوم 28 يوليو الجاري.

ويضع الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلي للمالي ديانج الذى ظهر في النادي للمرة الأولى أول أمس ، الخميس، بعدما تعاقد معه النادي مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.