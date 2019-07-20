شكرا لقرائتكم فيغولي: الجزائر استحقت لقب أمم إفريقيا عن جدارة وكنا الأفضل دفاعا وهجوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سفيان فيغولي لاعب منتخب الجزائر أن فريقه استحق التتويج بلقب أمم إفريقيا بعدما كانوا افضل دفاعا وهجوما في البطولة. شدد على أن محاربي الصحراء استحقوا اللقب عن جدارة ، مشيرا إلى أن فريقه فاز على المنتخبات التي كانت مرشحة للقب مثل نيجيريا وكون ديفوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيغولي: الجزائر استحقت لقب أمم إفريقيا عن جدارة وكنا الأفضل دفاعا وهجوما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.