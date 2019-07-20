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أستون فيلا يتعاقد مع تريزيجيه...

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جدة - عمرو شويل تريزيجيه يجاور المحمدى فى أستون فيلا
 

تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد المحمدى، مع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه.

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تريزيجيه ينضم إلى أستون فيلا
 

ونجح أستون فيلا فى العودة إلى الممتاز بعد غياب 3 مواسم، حيث هبط في 2016، قبل أن يصعد مجدداً للمسابقة بعد فوزه في مباراة فاصلة على ديربي كاونتي 2 /1.

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