أستون فيلا يتعاقد مع تريزيجيه...

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جدة - عمرو شويل تريزيجيه يجاور المحمدى فى أستون فيلا

تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد المحمدى، مع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه ينضم إلى أستون فيلا

ونجح أستون فيلا فى العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 3 مواسم، حيث هبط في 2016، قبل أن يصعد مجدداً للمسابقة بعد فوزه في مباراة فاصلة على ديربي كاونتي 2 /1.

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