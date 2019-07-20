المصري يلتقي بالمصانع الحربية وديا...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الكرة بالنادى المصرى فى الخامسة مساء اليوم السبت، نظيره المصانع الحربية وديا على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد. ويختتم الفريق البورسعيدى في الخامسة مساء غد الأحد مبارياته الودية بالمعسكر، بملاقاة فريق الرجاء المطروحي والذي كان قد استهل المصري مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، قبل أن يفوز المصري بهدف نظيف على الترام في ثاني ودياته ، ثم الفوز كذلك على المجد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

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