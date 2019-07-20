شكرا لقرائتكم كمال جابر: هدف الجزائر القادم هو التأهل لكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدرب الجزائري كمال جابر، بأن هدف المنتخب الحالي هو الصعود إلى كأس العالم القادمة والتي يجب على الجهاز الفني تحقيقها عطفا على مستوى اللاعبين الحاليين.

وقال كمال جابر خلال مقابلته مع "العربية": المنتخب اهتز كثيراً بعد مونديال 2014، ولكن هذا الفريق يستطيع الوصول لكأس العالم القادمة وبإمكان المدرب التألق مع المنتخب الحالي كونه يملك أكثر من طريقة في مختلف المباريات.