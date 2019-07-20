شكرا لقرائتكم فرحة جزائرية عارمة بعد الفوز بكأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبرت الجماهير الجزائرية عن فرحتها في القاهرة وباريس والجزائر بعد الفوز باللقب القاري أمام السنغال والتتويج بالبطولة بعد 29 عاماً.

وشهدت القاهرة التي احتضنت نهائي كأس إفريقيا، فرحة عارمة للجماهير الجزائرية بعد التتويج باللقب، وهي الحال نفسها للجماهير الحاضرة في باريس والجزائر التي تعيش وضعاً لا يوصف من فرحة الأنصارر.

وكان المنتخب الجزائري قد تغلب على نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الجمعة بعد أن سدد بونجاح الكرة عند الدقيقة الثانية وارتطمت بالمدافع السنغالي لتستقر في مرمى أسود التيرانغا.