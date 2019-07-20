يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند بث مباشر Yalla shoot رابط كورة ستار ماتش ليفربول...

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر ضد بوروسيا دورتموند Yalla shoot كورة ستار بدون تقطيع ماتش ليفربول وبروسيا دورتموند مباشر اليوم كورة اون لاين يوتيوب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، يعود ليفربول ضمن استعدادات الريدز للموسم الجديد بجولة من اللقاء الودية الهامة، حيث يلتقي اليوم بوروسيا دورتموند الألماني في الثانية فجر اليوم السبت.

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مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند يلا شوت بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول مباشر ضد بوروسيا دورتموند كورة ستار اون لاين بدون تقطيع، أعتبر المدير الفني الألماني يورغن كلوب أن مواجهة فريقه السابق في ودية اليوم هي أختبار حقيقي قبل بداية الموسم الجديد، ويغيب عن تشكيلة ليفربول اليوم أمام دورتموند النجم المصري محمد صلاخ وساديو ماني للراحة بعد بمشاركتهم مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الأفريقية التي توج المنتخب الجزائري بلقبها اليوم.

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بث مباشر مباراة ليفربول وبروسيا دورتموند بث مباشر بدون تقطيع، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر، يلا شوت ليفربول وبروسيا دورتموند الودية اليوم كورة ستار لايف، ولم يقوم فريق ليفربول بأي تعاقدات جديدة مميزة خلال الصيف الحالي، وصرح يورغن كلوب أنه يثق في المجموعة التي قادها للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ونجحت أدارة ليفربول في الحفاظ على قوام الفريق بعد موسم رائع.

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