الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً للمقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم السبت، استعداداً لمباراة المقاولون الرب المُقرر لها الأربعاء المقبل بعد خوض مباراة ودية أمام البلاستيك التى خاضها الفريق أمس.
ويتطلع الجهاز الفنى لرفع الحمل البدنى للاعبين خلال الأيام المقبلة من أجل الوصول للمستوى الذى يُجهّز الفريق لمباراة المقاولون جيداً لتحقيق الفوز واستكمال رحلة التتويج ببطولة الدورى بالفوز أيضاً على الزمالك يوم 28 يوليو الجارى.
ويضع الجهاز الفني للفريق برنامج تأهيلى للمالى ديانج الذى ظهر فى النادى للمرة الأولى أول أمس، الخميس، بعدما تعاقد معه النادى مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.
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