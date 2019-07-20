شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: منتخب الجزائر "الأفضل" فى كان 2019.. والهدف المبكر حسم اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن منتخب الجزائر استحق الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2019 بالفوز على منتخب السنغال، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الجمعة على ستاد "القاهرة"، فى المباراة النهائية للبطولة، التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.

Advertisements

وقال كريم شحاتة خلال برنامجه كورة كل يوم المُذاع عبر شاشة الأولى:"الهدف المبكر ساعد على حسم اللقاء للمنتخب الجزائري بعد أن لعب بخطة دفاعية بحتة وحسم الفوز باللقب الأفريقى".