كريم شحاتة: منتخب الجزائر "الأفضل" فى كان 2019.. والهدف المبكر حسم اللقب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن منتخب الجزائر استحق الفوز ببطولة أمم إفريقيا 2019 بالفوز على منتخب السنغال، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء الجمعة على ستاد "القاهرة"، فى المباراة النهائية للبطولة، التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى.
وقال كريم شحاتة خلال برنامجه كورة كل يوم المُذاع عبر شاشة الأولى:"الهدف المبكر ساعد على حسم اللقاء للمنتخب الجزائري بعد أن لعب بخطة دفاعية بحتة وحسم الفوز باللقب الأفريقى".
وسجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك ولم ينجح المنتخب السنغالى بعد ذلك فى إدراك التعادل رغم المحاولات ليتوج المنتخب الجزائرى باللقب الثانى فى تاريخ محاربى الصحراء، بعد اللقب الذى حققه فى نسخة 1990 على حساب نيجيريا، فى البطولة التى استضافتها الجزائر.
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