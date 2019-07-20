شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الطائرة أمام كوبا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم السبت، منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة، نظيره الكوبى فى إطار ثالث مواجهات بطولة العالم المقامة فى البحرين.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلاً من الأرجنتين وكوريا وكوبا.

Advertisements كان منتخب شباب الطائرة قد خسر من نظيره الكورى 3/0 بعدما تقابل مع الأرجنتين أول أمس الخميس وخسر 3 /1.

واستعد منتخبنا الوطنى لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا و يقوده فنيا المدير الفنى حسام عبد العزيز.

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