شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"تايم سبورت": الجزائر بطل عن جدارة..والسنغال لو لعبت 3 أيام لن تحرز أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم أمام نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق أن لاعبى المنتخب الجزائرى حققوا اللقب الافريقى عن جدارة وأستحقاق بعد الاداء الجيد الذى ظهروا عليه خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وأضاف حازم أمام خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن لاعبى المنتخب السنغالى قدموا أداء سلبيا ولا يوجد أيجابية خلال الفرص التى أتيحت لهم خلال اللقاء أمام الجزائر فى المباراة النهائية ولو أستمر اللعب لمدة 3 أيام لن يتم أحراز أهداف ولم يستغل لاعبى أطوال القامة فى الكرات العرضية . نجح منتخب الجزائر فى حصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد غياب 29 عاما، من أخر تتويج له فى نسخة 1990، عقب تغلبه على منتخب السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "القاهرة". Advertisements

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