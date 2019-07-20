شكرا لقرائتكم خبر عن التنس الأرضى يدعم الزمالك من الملعب أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صبري عباس المدير الفني للتنس الأرضي بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد غد الأحد بسبب سفر الجهاز الفني والإداري للتنس الأرضي إلى الجونة لحضور مباراة الزمالك و الجونة في الدوري الممتاز لكرة القدم بهدف مؤازرة الفريق الأبيض لحصد الثلاث نقاط.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة المتبقية له فى بطولة الدورى التى ستكون بدايتها غدًا الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.