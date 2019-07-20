شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة الإسماعيلى..الاتحاد العربى يعلن تفاصيل كأس محمد السادس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة الأندية ” كأس محمد السادس” ، في 27 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.
ويشارك الإسماعيلي والاتحاد في البطولة كممثلين عن الكرة المصرية.
وستسحب قرعة دور الـ32 في يوليو المقبل، وتجرى منافساته في الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر 2019، وتجرى قرعة دور الـ16 في الثامن من أكتوبر، وتنطلق منافساته في 18 أكتوبر وتنتهي في 30 نوفمبر.
وبالنسبة لقرعة الأدوار من الثمانية إلى النهائي، اقترحت اللجنة سحبها في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تلعب منافسات دور الثمانية ابتداءً من 13 ديسمبر وإلى نهاية يناير، ودور الربع نهائي من 5 فبراير إلى نهاية مارس، والنهائي خلال أيام 16 ـ 17 ـ 18 أبريل 2020.
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