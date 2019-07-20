شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا لـ" تايم سبورت ": جمال بلماضى يستحق الفوز بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإيفوارى ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزى ومنتخب كوت ديفوار السابق أنه لن يتذكر أحد كيف لعب الفريقين ولكن التاريخ سيذكر الفائز بالبطولة عقب تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية وأن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب محاربين الصحراء يستحق الفوز بالبطولة وهو من أفضل المدربين خلال بطولة الكان 2019 بمصر .

وأوضح دروجبا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " مع الاعلامى سيف زاهر أن جمال بلماضى المدير الفنى لمنتخب الجزائر حقق ما أراده من المباراة وهو الفوز وأستغلال الأخطاء الدفاعية للفريق المنافس فى بداية المباراة .

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وأشار دروجبا أن حارس السنغال أخطاء فى تقدير كرة هدف اللقاء ولكن الاخطاء ورادة فى عالم كرة القدم وأن اللاعبين لم يقوموا بأستغلال سرعتهم خلال أحداث اللقاء .

نجح منتخب الجزائر فى حصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد غياب 29 عاما، من أخر تتويج له فى نسخة 1990، عقب تغلبه على منتخب السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "القاهرة".