شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعدد مكاسب ودية "المتحدة" استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أن فريقه حقق العديد من المكاسب خلال ودية فريق المتحدة والتي امتدت لثلاث أشواط، و فاز المقاصة بهدف نظيف .

و استطاع الجهاز الفني للفريق الفيومي أن يختبر مجموعة كبيرة من اللاعبين، تمهيداً لاعداد التقرير النهائي بالراحلين والباقيين بين صفوف الفريق في الموسم الجديد حيث تضم قائمة المقاصة 32 لاعباً من بينهم خمس لاعبين أجانب.

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كما أكد الجهاز الفني للمقاصة على اكتساب موهبة جديدة مثل اللاعب الناشئ عبدالله جمعة، وأشرك المقاصة 33 لاعبا في المباراة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة والعائدين من الاعارة وبعض اللاعبين الناشئين قبل الموسم الجديد.