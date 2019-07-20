شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة لـ"تايم سبورت": مبروك الجزائر.. ومنتخب السنغال "عمل اللى عليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر السابق التهنئة الى الشعب الجزائرى بعد تتويج محاربين الصحراء ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمرة الثانية فى تاريخه عقب الفوز على السنغال فى المباراة النهائية . وأوضح حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " تايم سبورت " مع الاعلامى سيف زاهر أن لاعبى المنتخب السنغالى قدموا أداء جيد خلال أحداث اللقاء ولكن دفاع المنتخب الجزائرى ظهر بالشكل المطلوب . وأشار حسن شحاتة أن جمال بلماضى نجح فى تحقيق الفوز والتتويج بالبطولة وهذا الأمر ظهر خلال 6 مباريات خاضها المنتخب الجزائرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية . Advertisements نجح منتخب الجزائر فى حصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد غياب 29 عاما، من أخر تتويج له فى نسخة 1990، عقب تغلبه على منتخب السنغال فى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "القاهرة".

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