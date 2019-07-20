شكرا لقرائتكم خبر عن حديث الصباح والمساء .. اخر تطورات أزمة كهربا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك حديث الصباح و المساء فى الشارع الكروى، بعد أن طلب فسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده ، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولى الفريق الأبيض صحة العقد والمعتمد من اتحاد الكرة .

وشهدت الساعات الماضية ظهور كهربا فى صورة تجمعه بتريزيجيه لاعب قاسم باشا التركى ، وهو ما زاد التكهنات بعدم عودته مرة أخرى إلى ميت عقبة .

غادر اللاعب القاهرة الجمعة الماضى متوجهًا إلى تركيا لبحث العروض التى تلقاها مؤخرًا، ومن ثم التوقيع للانضمام لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان أبرز تلك العروض من نادى دنيزلى سبور

وبدأت الأزمة مع الزمالك برفض الإدارة رفع المقابل المال في عقد اللاعب ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التي حصل عليها ، وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليا بنهاية الموسم الحالي، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب تمرده على ناديه ويختار الرحيل من الباب الخلفي عن ناديه.

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و رفض مرتضى منصور الجلوس مع كهربا أو والده، مؤكدا ان اللاعب يتحدث مع أحمد وأمير مرتضى وهاني شاكر كل يوم لحل المشكلة ولكنه مجمد حاليا".

اشترط رئيس النادى على كهربا بضرورة الاعتذار لخالد جلال المدير الفنى للفريق، ولزملائه اللاعبين الذين تخلوا عن بيوتهم وأسرهم من أجل الانتظام فى معسكر الإعداد الذى أقيم فى قبرص لمدة 13 يوما، ثم الاعتذار لجماهير النادى، وبعد ذلك سيقوم بدراسة أمر الجلوس مع اللاعب وبحث تداعيات الأزمة.

ومن المقرر ان يعود كهربا إلى القاهرة قادمًا من تركيا، عقب التوقيع لأحد أندية الدورى التركى خلال الساعات المقبلة ، بعد ان اقترب كهربا من التوقيع لأحد أندية الدورى التركى، بعدما تلقى عدة عروض، من بينهما عرض دينزلى سبور التركى الذى تعطل فى الوقت الحالى بسبب الخلاف المادى بين الطرفين ، على أن يعود اللاعب للقاهرة بعد ان يوقع على الانضمام لأحد الاندية التى تفاوضه