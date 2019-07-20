شكرا لقرائتكم خبر عن سجدة جزائرية على استاد القاهرة بعد التتويج بلقب أمم أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجد لاعبو منتخب الجزائر، سجدة جماعية على أرض استاد القاهرة الدولى، عقب الفوز على السنغال بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، فى نهائى أمم أفريقيا، ليتوج بهذا الفوز محاربو الصحراء باللقب الثانى فى تاريخم.





سجل بغداد بونجاح هدف منتخب الجزائر، بعد مرور دقيقة و 20 ثانية، كأسرع أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، من تسديدة قوية اصطدمت بشيخو كوياتى مدافع منتخب السنغال، لتسكن الشباك.





























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