بلماضي يطلق تصريحًا جديدًا مثيرًا للجدل بشأن الجماهير المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

صرح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بأنه لم ير دعمًا من جانب الجماهير المصرية لبلاده في نهائي أمم أفريقيا، موضحًا أنه تحدث عن التتويج باللقب قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيز اللاعبين فقط.

وقال بلماضي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم إفريقيا: "المباراة النهائية تقام لننتصر بها ولا دون الحديث عن المستوى، ليست المباراة الأفضل من ناحية المستوى الفني، كان لدينا صعوبة في اللعب والاستحواذ على الكرة."

وتابع: "الفوز بالنهائي مستحق إذا ما نظرنا لإجمالي البطولة، لقد قدمنا مستوى طيب خلال مشوارنا في البطولة."

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وانتقل للحديث عن احتفاله بتحقيق اللقب الثاني في تاريخ الجزائر: "أنا متعب جدا، وحين ارتاح سيظهر علي الشعور بالفرحة."

وأوضح سبب عدم مشاركة ياسين براهيمي أساسيًا خلال البطولة: "ياسين براهيمي لم يكن جاهزا قبل البطولة وبالتالي لم يشارك بشكل أساسي إلا بعض الوقت، ولكن اتحنا الفرصة لعدد من اللاعبين مثل إسلام بن ناصر، وحصلنا على أفضل نتيجة."

وأوضح أنه كان يحلم بتدريب محاربو الصحراء في الفترة الماضية: "عندما كنت أدرب قطر، قالوا أن هدفي هو تدريب منتخب الجزائر فقلت وقتها انه سيحدث عندما أكون مستعدًا ويطلبني المسئولين وعندما حدث صرحت بأن بطولة أفريقيا هي بطولة انتقالية فلم نكن قد تأهلنا بعد، وبعد التأهل قلت أننا سنتوج باللقب كدافع للاعبين فقط."

ولم ير بلماضي أن الجماهير المصرية دعمت الجزائر في النهائي، قائلًا: "يجب أن استشير دكتور العيون في فرنسا لان هذا لم يحدث."