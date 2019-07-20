بالصور..احتفالات الجزائريين في شوارع باريس بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خرج الجماهير الجزائرية في شوارع باريس، عاصمة فرنسا، عقب تتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية على حساب السنغال بعد الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد.

المنتخب الجزائري عاد ذكريات نسخة 1990 بعد الفوز على نيجيريا مرتين في المسابقة سواء في دور المجموعات وفي نهائي البطولة، وبعد 29 عامًا يعود "محاربي الصحراء" بالفوز على السنغال مرتين في دور المجموعات والنهائي.

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بغداد بونجاح رفع راية التحدي للمنتخب الجزائري بعدما سجل هدفًا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ليكون هذا الهدف بمثابة تتويج تاريخي للخضر.

وعقب نهاية المباراة، عمت الفرحة شوارع العاصمة الفرنسية باريس، وخرجت العشرات من الجماهير للاحتفال بالتتويج باللقب الأفريقي.

وخرجت الجماهير لتجوب شوارع باريس حاملة اعلام الجزائر، مرددين الهتافات احتفالات بالنصر وعودة اللقب الغائب من 29 عام.