بلايلي يحسم موقفه من الانتقال للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
نفى يوسف بلايلي لاعب المنتخب الجزائري إمكانية انتقاله لأحد الأندية المصرية في الموسم المقبل، قائلًا أنه لن يلعب في إفريقيا إلا للترجي التونسي.
وقال بلايلي في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية بعد المباراة ردًا على سؤال حول إمكانية انتقاله لأحد الأندية المصرية: "في إفريقيا لن ألعب إلا للترجي".
وربطت بعض التقارير الإعلامية بين البلايلي وإمكانية انتقاله إلى الأهلي في الموسم المقبل، قبل أن يحسم الأمر برفض الرحيل عن الترجي.
وتحدث اللاعب عن البطولة وتحقيق الكأس للمرة الثانية في تاريخ الجزائر: "لقد كان انجازًا كبيرًا أرجو أن يسعد الجماهير الجزائرية."
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