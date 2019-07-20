سيسيه: الخسارة من الجزائر مرتين لا تعني عقدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

قال أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، أن الخسارة من المنتخب الجزائري مرتين في البطولة الأفريقية لا تعني عقدة، لافتًا إلى أن ما تعرض له حالة استثنائية فقط.

المنتخب الجزائري استطاع أن يتفوق على المنتخب السنغالي مرتين في البطولة سواء في دور المجموعات بجانب الفوز على منتخب "أسود التيرانجا" بهدف دون رد في اللقاء النهائي.

وأضاف مدرب السنغال في تصريحات بعد المباراة :"بعد تسجيل المنتخب الجزائري هدف في بداية المباراة تراجعوا للدفاع وحافظوا على النتيجة".

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وتابع :"جيل الجزائر مختلف لكن التفوق علينا مرتين في البطولة لا تعني لنا عقدة إنما حالة استثنائية".

وأنهى :"كان من الممكن أن نحقق الفوز لكن في النهاية خسرنا، أهنئ الجزائر".

وفقد المنتخب السنغالي فرصة التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية في التاريخ بعد الخسارة من الكاميرون في نسخة 2002 بجانب المنتخب الجزائري في نسخة 2019.