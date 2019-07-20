محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود بكار:

شهد ستاد القاهرة فرحة هستيرية عقب تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب نظيره السنغالي.

وسجل بغداد بونجاح هدف محاربي الصحراء فى الدقيقة الثانية من المباراة لتنتهى بهذا الهدف ويبدأ الأحتفال.

blockquote class="twitter-tweet">

شكراً لكم .. أفرحتونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو| تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.