دماء.. وصدمة سنغالية في 4 مشاهد بليلة تتويج المحاربين بلقب الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ المحاربين بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت المنتخبين على ملعب "استاد القاهرة".

المنتخب الجزائري عاد ذكريات نسخة 1990 بعد الفوز على نيجيريا مرتين في المسابقة سواء في دور المجموعات وفي نهائي البطولة، وبعد 29 عامًا يعود "محاربي الصحراء" بالفوز على السنغال مرتين في دور المجموعات والنهائي.

بغداد بونجاح رفع راية التحدي للمنتخب الجزائري بعدما سجل هدفًا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ليكون هذا الهدف بمثابة تتويج تاريخي للخضر.

المباراة شهد العديد من المشاهد نرصدها في هذا التقرير

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