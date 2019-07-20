بالصور.. الجزائر تُعيد للأذهان مشاهد مصرية غائبة منذ 9 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توّج المنتخب الجزائري ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخ المحاربين بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية والتي جمعت المنتخبين على ملعب "استاد القاهرة".

المنتخب الجزائري عاد ذكريات نسخة 1990 بعد الفوز على نيجيريا مرتين في المسابقة سواء في دور المجموعات وفي نهائي البطولة، وبعد 29 عامًا يعود "محاربي الصحراء" بالفوز على السنغال مرتين في دور المجموعات والنهائي.

بغداد بونجاح رفع راية التحدي للمنتخب الجزائري بعدما سجل هدفًا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة ليكون هذا الهدف بمثابة تتويج تاريخي للخضر.

وبعد صافرة نهاية المباراة توجه لاعبو منتخب الجزائر صوب المدرجات المخصصة للجماهير الجزائرية، لتوجه لهم التحية وبعدها سجدوا في أرض الملعب في لقطة رائعة ستظل محفورة في أذهان الجماهير.

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وجاءت لقطة سجود لاعبي المنتخب الجزائري لتذكر الجماهير المصرية، ما كان يقوم به منتخب مصر بعد كل تتويج بأمم أفريقيا والذي كان اخره عام 2010.

وعلى طريقة عصام الحضري، صعد عز الدين دوخة، حارس الجزائر إلى العارضة ليحتفل مع الجماهير الجزائرية في ملعب القاهرة، كما كان يصنع حارس المنتخب المصري السابق خلال سنوات المجد للكرة المصرية.