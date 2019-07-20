تقرير.. تفوق على مصر.. 7 أرقام تاريخية للجزائر في ليلة التتويج الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المنتخب الجزائري أن يترجم مشواره الرائع في البطولة الأفريقية بالفوز باللقب القاري على حساب منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد القاهرة".

ويدين للمنتخب الجزائري الفضل لمهاجمه والمحترف في فريق السد القطري بغداد بونجاح بعدما سجل هدف "محاربي الصحراء" الوحيد في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ملامح فوز الجزائر على منافسه السنغالي:

- سيناريو 90 يتكرر

كرر المنتخب الجزائري سيناريو نسخة 1990 بعدما حقق منتخب الخضر اللقب بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في دور المجموعات بجانب الأدوار الإقصائية.

ليس هذا فقط بل تفوق المنتخب الجزائري مرتين على منافسه السنغالي بواقع مباراة في دور المجموعات بجانب المشهد الختامي، وهذا ما حدث أيضًا في نسخة 90 بعد الفوز على منتخب نيجيريا مرتين بواقع المباراة الافتتاحية في دور المجموعات بالإضافة إلى المباراة النهائية.

- تفوق على 3 منتخبات

بعد تحقيق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة والفوز باللقب يكون قد توج للمرة الثانية بالبطولة ليتفوق المنتخب الأخضر على ثلاث منتخبات حققت اللقب والعلامة الكاملة.

وتفوق المنتخب الجزائري على كل من منتخبات: غانا (1965) - الكاميرون (2002) - مصر (2010).

- لقب غائب

منذ تتويج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية بنسخة 2010 لم يحقق أي منتخب عربي اللقب خلال أربع نسخ سابقة.

وكان المنتخب المصري قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب في النسخة الأخيرة (2017) والتي أقيمت بالجابون قبل الخسارة من الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

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- لقب أول

رغم امتلاك المدرب الوطني الجزائري جمال بلماضي ستة ألقاب خلال مسيرته التدريبية وتحديدًا في الدوري القطري إلا أن مدرب الأخضر استطاع أن يحقق لقبه الأول الأفريقي كمدرب لمنتخب.

بلماضي استطاع خلال تسعة أشهر منذ توليه قيادة المنتخب الجزائري أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويقود بلاده للفوز باللقب للمرة الثانية بعد نسخة 90.

- تفوق جديد

المنتخب الجزائري واصل تفوقه على منافسه السنغالي خلال تاريخ المواجهات بين الطرفين حيث سبق وأن تقابلا في خمس مناسبات سابقة.

واستطاع رجال جمال بلماضي أن يحققوا الفوز في أربع مناسبات مقابل تعادل وحيد.

- أسرع هدف

دخل بغداد بونجاح لاعب المنتخب الجزائري التاريخ حيث أصبح هدفه هو الأسرع في تاريخ النهائيات الأفريقية.

بونجاح سجل هدفًا للجزائر بعد 72 ثانية فقط من بداية المباراة، ليتفوق على هدف المصري محمد دياب العطار "ديبا" حيث كان قد سجل للفراعنة بعد مرور دقيقتين في نسخة 1957 أمام إثيوبيا.

- خسارة جديدة

فشل المنتخب السنغالي في تحقيق لقبه الأفريقي الأول حيث حاول منتخب "أسود التيرانجا" أن يحققوا اللقب في نسخة 2002 قبل الخسارة من الكاميرون بركلات الترجيح.

السنغال خسرت من الكاميرون بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بدون أهداف.