أفضل لاعب وحارس تذهب إلى الجزائر بعد حسم لقب أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز اوديون ايجالو مهاجم منتخب نيجيريا بجائزة الجذاء الذهبي والتي تمنح لهداف بطولة كأس أمم أفريقيا بتسجيله ٥ أهداف.

وحصد مهاجم نيجيريا اللقب، بعدما سجل 4 أهداف طوال مشوار البطولة، متفوقا على ٤ نجوم متساوين في ٣ أهداف وهم رياض محرز وادم اوناس من الجزائر وساديو ماني من السنغال وسيدريك باكامابو من الكونغو الديمقراطية.

وحقق الجزائري إسماعيل بن ناصر، جائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.

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وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019.

واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا، رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر كأفضل حارس في البطولة بعدما استقبل هدفين فقط طوال مشوار الجزائر.

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الفوز على السنغال بنتيجة هدف دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب القاهرة.