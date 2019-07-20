محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فاز اوديون ايجالو مهاجم منتخب نيجيريا بجائزة الجذاء الذهبي والتي تمنح لهداف بطولة كأس أمم أفريقيا بتسجيله ٥ أهداف.
وحصد مهاجم نيجيريا اللقب، بعدما سجل 4 أهداف طوال مشوار البطولة، متفوقا على ٤ نجوم متساوين في ٣ أهداف وهم رياض محرز وادم اوناس من الجزائر وساديو ماني من السنغال وسيدريك باكامابو من الكونغو الديمقراطية.
وحقق الجزائري إسماعيل بن ناصر، جائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء.
وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019.
واختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا، رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر كأفضل حارس في البطولة بعدما استقبل هدفين فقط طوال مشوار الجزائر.
وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الفوز على السنغال بنتيجة هدف دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل لاعب وحارس تذهب إلى الجزائر بعد حسم لقب أمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.