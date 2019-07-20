يوسف البلايلي يحسم موقفه من اللعب ضمن صفوف الأهلي

حسم يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي، والمنتخب الجزائري، موقفه من اللعب في الدوري المصري، بعدما أكدت التقارير في الفترة الماضية، أقترابه من الإنضمام إلى النادي الأهلي.
وبلايلي في تصريحات عقب المباراة: "في أفريقيا لا يوجد إلا الترجي الذي سألعب له".
وتوج بلايلي مع المنتخب الجزائري بلقب الأفريقي الثاني له في تاريخه،عقب الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد ، بنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وكان أول لقب حققه المنتخب الجزائري في نسخة 1990.
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