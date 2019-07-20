رياض محرز يواصل حصد الألقاب في 2019

واصل النجم الجزائري رياض محرز قائد منتخب الجزائر، ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، التألق في عام 2019 عقب فوز منتخب الجزائر ببطولة امم افريقيا، بعد الفوز علي السنغال

بهدف دون رد.

ليحصد رياض لقبه الرابع خلال عام 2019، حيث حقق لقب كأس الامم الافريقية 2019 التي أقيمت في

مصر، ولقب الدوري الانجليزي وكأس الرابطة الانجليزية، وكأس انجلترا، فضلًا عن وصوله لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقدم رياض محرز مستويات مميزة للغاية، ساعدت المنتخب الجزائري في التتويج بلقب الأفريقي الثاني الغائب منذ 29 عامًا.