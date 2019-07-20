رايس مبويلحي رجل مباراة الجزائر والسنغال وأفضل حارس في أمم إفريقيا مصر 2019

حصل الحارس الجزائري رايس مبولحي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجزائر والسنغال والتي انتهت منذ قليل في نهائي أمم إفريقيا مصر 2019. منذ قليل في نهائي أمم إفريقيا مصر 2019. وتوج منتخب الجزائر بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بهدف نظيف. كما حصد مبولحي لقب أفضل حارس في البطولة.

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