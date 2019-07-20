منتخب الشاطئية يهزم السعودية برباعية في دورة نيوم الودية

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، الفوز على السعودية اليوم بنتيجة 4 / 2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بدورة نيوم الودية. / 2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بدورة نيوم الودية. ويلتقي المنتخب غدا مع عمان بعدما فاز على الصين والسعودية على التوالي.

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