منتخب السلة يهزم غينيا في أولي مبارياته ببطولة الأفروكان

نجح المنتخب الوطني لكرة السلة اليوم الجمعة في التغلب على غينيا بأولى مبارياته ببطولة الأفروكان.

وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة 84 -57 وذلك ضمن منافسات المجموعة التي تضم ايضاً المنتخب التونسي . وتقام بطولة الافروكان في الفترة من 19 لـ 27 يوليو الجاري بمشاركة 12 منتخب بمالي.

ويترأس بعثة المنتخب المهندس إيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويقود المنتخب فنياً عصام عبدالحميد.

وتضم قائمة المنتخب كلا من...

هيثم كمال، باسم الليثي، احمد هاشم، عمر هشام، وليد عبدالجواد، احمد مهيب، رامي إبراهيم ، احمد عزب، عمرو عبدالقادر، إبراهيم خالد، مصطفي مكاوي، عمر عزب. عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ويقود المنتخب فنياً عصام عبدالحميد.وتضم قائمة المنتخب كلا من...هيثم كمال، باسم الليثي، احمد هاشم، عمر هشام، وليد عبدالجواد، احمد مهيب، رامي إبراهيم ، احمد عزب، عمرو عبدالقادر، إبراهيم خالد، مصطفي مكاوي، عمر عزب.

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