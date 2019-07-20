رياضة | اللقب رقم 12.. الجزائر تٌنهي "السنوات العجاف" للمنتخبات العربية في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللقب رقم 12.. الجزائر تٌنهي "السنوات العجاف" للمنتخبات العربية في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات النسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري، وتوج المنتخب الجزائري بلقبها للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.

وتوج منتخب الجزائر بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، والأولي منذ 29 عامًا وتحديدًا منذ تتويجه بأول ألقابه القارية عام 1990 بالنسخة التي أقيمت على أرضه ووسط جمهوره، عندما تغلب على منتخب نيجيريا 1-0 بالنهائي.

واستطاع منتخب الجزائر اعادة لقب بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات العربية بعد غياب 9 سنوات، وتحديدًا منذ آخر ألقاب العرب والذي توج به منتخب مصر عام 2010، حيث أقيمت بعدها 4 نسخ للبطولة فشل العرب في التتويج بلقبها وجاء أبطالها كالتالي:

- 2012: زامبيا

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- 2013: نيجيريا

- 2015: كوت ديفوار

- 2017: الكاميرون

قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا 2019 على الأراضي المصرية، ويعتبر هذا اللقب رقم 12 للمنتخبات العربية بالبطولة الإفريقية (مصر "7 ألقاب" - الجزائر "لقبين" - المغرب "1 لقب" - تونس "1 لقب" - السودان "1 لقب").